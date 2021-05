Auf ein Neues: Nachdem die vier qualifizierten Final-Teilnehmer des BBL-Pokals Mitte April schon einmal nach München gereist waren, um den deutschen Pokalsieger zu ermitteln, startet an diesem Wochenende der zweite Versuch. Damals verhinderten zwei Corona-Fälle kurzfristig die Austragung des Turniers - jetzt soll es klappen.

Gastgeber Bayern München gilt als Favorit

Favorisiert sind sicherlich die Gastgeber von Bayern München, schließlich sorgte das Team von Headcoach Andrea Trinchieri zuletzt für reichlich Aufsehen in der Euroleague, als sie nach phasenweise schier unglaublich starken Vorstellungen nur hauchdünn an Mailand scheiterten. Fraglich ist allerdings, wie sich die Bayern nach den erlebten internationalen Festwochen wieder auf den Alltag in der Heimat werden konzentrieren können.

Trinchieri fordert daher: "Wir sollten es jetzt beenden, über die Euroleague zu reden", und: "Die Saison war unglaublich und großartig, wir sind über unsere Limits gegangen und hatten einen fantastischen Lauf. Aber jetzt müssen wir uns auf die Realität fokussieren." Und die heißt: ratiopharm Ulm im ersten Halbfinalspiel am Samstag (15.05.2021). Gegen eben diese Ulmer und anschließend gleich auch gegen BBL-Primus Ludwigsburg verloren die Münchner zuletzt desolat, nachdem sie gerade erst international geglänzt hatten.

Ulm kommt mit viel Selbstvertrauen

Über Ulm spricht Trinchieri aktuell vom "derzeit heißesten Team der Bundesliga" , und davon, dass sie "erst vor einer Woche einfach so über uns drübergefahren sind" . Und mit genug Selbstvertrauen ist Bayerns Gegner allemal ausgestattet: Die Ulmer haben in der Liga zuletzt neun Spiele in Serie gewonnen. Ziel der Münchner bleibt aber natürlich trotzdem das Endspiel am Sonntag, in dem es gegen den Rekord-Pokalsieger und Double-Gewinner Alba Berlin oder die BG Göttingen geht.

Alba favorisiert ins Duell mit Göttingen

Alba ist der zweite große Favorit im Finalturnier. Die vermeintlich leichtere Aufgabe im Halbfinale nimmt der deutsche Meister und Vorjahressieger aber durchaus ernst: "Göttingen ist ein sehr gefährliches Team, das auf viele verschiedene Arten und Weisen scoren kann" , sagt Albas Trainer "Aito" Reneses. Berlin beendete die Bundesliga-Hauptrunde mit fünf Siegen in Folge, schonte beim 91:81 in Chemnitz zuletzt sogar die beiden Schlüsselspieler Maodo Lo und Luke Sikma, die nun ausgeruht wieder einsteigen können.

Veränderter Pokal-Modus

Wegen der Corona-Pandemie hatte die BBL den Pokal-Modus geändert und erweitert. 16 Teams nahmen an vier regionalen Qualifikationsturnieren teil. Nur Aufsteiger Chemnitz und Hamburg als schlechteste Mannschaft der abgelaufenen Saison, blieben außen vor. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Top-Four-Turnier.

red/dpa/sid | Stand: 14.05.2021, 13:08