Ulm und Göttingen haben ihre Minimalziele schon erreicht. Am. 28. Spieltag der Basketball-Bundesliga drehten die Ulmer einen Pausenrückstand in Bayreuth zu einem 99:93-Erfolg. Das Team von Trainer Jaka Lakovic hat damit die Playoffs vorzeitig erreicht. Jubel auch in Göttingen. Durch ein 99:85 in Weißenfels hat das Team von Headcoch Roel Moors den Klassenerhalt frühzeitig eingetütet.

Jetzt können beide Klubs halbwegs entspannt zum Top-Four-Turnier um den BBL-Pokal nach München reisen. Dort geht es allerdings gegen die Favoriten. Ulm trifft im Halbfinale am Samstag (17.04.2021) auf Bayern München, Göttingen muss gegen Alba Berlin ran.

"In einem Spiel alles möglich"

"Wir haben lange und hart darauf hingearbeitet und sind froh, dass wir das Ziel erreicht haben" , sagte Ulms Andi Obst nach dem Einzug in die Playoffs: "Gegen München wollen wir von Beginn an hart verteidigen und ihnen nichts schenken. Wir werden fighten und wollen natürlich unbedingt gewinnen."

Göttingens Moors freut sich, nicht als Abstiegskandidat ins Turnier zu gehen. "Dann hätten wir nur den Klassenerhalt im Kopf" , sagte er dem "Sportbuzzer". Und Geschäftsführer Frank Meinertshagen erklärte: "Wir sind Außenseiter und haben nicht den Riesendruck. Aber in einem Spiel ist immer alles möglich."

Berlin etwas von der Rolle

Nicht ganz so rund läuft es derzeit bei Titelverteidiger Alba Berlin. Nach der überraschenden Liga-Pleite gegen die Hamburg Towers musste das Team zuletzt auch beim Vorletzten Gießen 46ers lange zittern, ehe das 102:96 feststand. "Wir sind aktuell nicht im besten Zustand" , sagte Manager Marco Baldi. Und auch Nationalspieler Niels Giffey erklärte, im Hinblick auf das Pokal-Wochenende "haben wir uns das Ganze etwas anders vorgestellt". Man müsse jetzt dringend den Rhythmus finden.

Neuer Rekordpokalsieger?

Mannschaft von Alba Berlin jubelt mit dem BBL-Pokal

Dabei könnten die Berliner Großes erreichen. Der Titelverteidiger hat den 1967 zum ersten Mal ausgespielten Pokalwettbewerb schon zehn Mal gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Berliner den TSV Bayer 04 Leverkusen überholen und damit Rekordpokalsieger werden. Der FC Bayern kann den Pokal nach 1968 und 2018 zum dritten Mal zu gewinnen, Ulm triumphierte 1996 und Göttingen stand noch nie im Pokalfinale.

München will Heimvorteil nutzen

Die Bayern wollen vor allem ihren Heimvorteil nutzen. Die BBL entschied sich wohl auch für München als Austragungsort, weil dort schon wegen der Corona-Pandemie das Meisterschafts-Turnier der vergangenen Saison ausgespielt wurde - und zwar ohne Probleme. Auch beim Pokal sollen die hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen greifen.

"Der Pokal ist der einfachste Titel, weil man den mit zwei Siegen packen kann. Und wenn man ihn zu Hause spielen darf, dann sowieso. Dann muss man ihn fast gewinnen" , gab FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Basketballern mit auf den Weg. Bei der Generalprobe ließ das Team nichts anbrennen und gewann mit 89:71 souverän Bonn.

Trinchieri dennoch sauer

Trainer Andrea Trinchieri ist dennoch sauer - und zwar über den Termin und die Ansetzung. Schon am Dienstag steht das erste Playoff-Viertelfinale in der Euroleague in Mailand an. Mit dieser Doppelbelastung umzugehen sei "nicht schwierig, sondern unmöglich" , sagte der Bayern-Chefcoach.

Andrea Trinchieri

Die Münchner hätten das Pokal-Turnier gern auf einen anderen Termin verschoben, doch die BBL lehnte das ab. "Als Sportsmann ist es für mich schwierig zu verstehen, dass ein Team, das ein ganzes Land repräsentiert, sich nicht auf die Playoffs in der Euroleague vorbereiten kann" , schimpfte Trinchieri. Sollten sich die Münchner für das Endspiel qualifizieren, hätten sie danach nur einen Tag zur Anreise nach Mailand.

Veränderter Pokal-Modus

Wegen der Corona-Pandemie hatte die BBL den Pokal-Modus geändert und erweitert. 16 Teams nahmen an vier regionalen Qualifikationsturnieren teil. Nur Aufsteiger Chemnitz und Hamburg als schlechteste Mannschaft der abgelaufenen Saison, blieben außen vor. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Top-Four-Turnier.

