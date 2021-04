Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) am Samstag (17.04.2021) mitteilte, wurde bei der BG Göttingen im Rahmen der turnusmäßigen PCR-Testungen am Freitag vor Ort ein namentlich nicht benannter Spieler positiv auf den SARS-CoV-2 Erreger getestet. Am Donnerstag waren alle Testergebnisse noch negativ ausgefallen.

Göttingen darf nach Coronafall nicht spielen

Das Gesundheitsamt München entschied daraufhin, dass die Göttinger aufgrund der ermittelten Kontakte und der unklaren Gesamtsituation nicht antreten dürfen.

Das Spiel der Göttinger gegen Alba Berlin war ursprünglich für den Samstagabend (19.15 Uhr) angesetzt. Zuvor sollten der FC Bayern München und ratiopharm Ulm um 16.00 Uhr das erste Halbfinale bestreiten.

Die BBL gab dem Antrag der Göttinger auf eine Spielverlegung statt und verschob im Anschluss das komplette Finalturnier auf einen späteren Zeitpunkt. Der Termin werde frühestmöglich bekannt gegeben, teilte die BBL mit.

Absage 60 Minuten vor Tip-off

Der Bus mit dem Team der Bayern war knapp zwei Stunden vor dem Tip-off am Samstagnachmittag bereits an der Münchner Arena vorgefahren, die Spieler gingen in die Halle. Knapp 60 Minuten vor dem geplanten Start erfolgte dann die offizielle Absage durch die Liga.

Nach Angaben von Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic gab es vor den geplanten Halbfinals am Samstag keinen Kontakt zwischen den Teams, die wie beim BBL-Finalturnier im Vorjahr in einem Hotel untergebracht waren. Die Spieler werden aber weiter engmaschig getestet, sagte Pesic bei Magentasport.

Terminnot der BBL verschärft

Die kurzfristige Absage verschärft die Terminprobleme in der BBL zusätzlich. Im Vorfeld hatte es Bayern-Coach Andrea Trinchieri und Sportdirektor Daniel Baiesi heftige Kritik am Termin des Finalturniers gegeben. Zwei Tage nach dem ursprünglich für Sonntag angesetzten Finale steht für den FC am Dienstag das erste Playoff-Spiel in der Euroleague gegen Mailand an.

Kaum Ausweichtermine bis MItte Mai

Allerdings blieben im dicht gepackten Kalender kaum andere Termine für das Pokal-Wochenende übrig. Auch ein Finalturnier am kommenden Wochenende würde für die Münchner ebenfalls terminlich mit den Euroleague-Viertelfinalspielen kollidieren, die in einer Best-of-Five-Serie ausgespielt werden. An den darauffolgenden Wochenenden sind Spieltage in der BBL angesetzt, bevor Mitte Mai die Playoffs starten sollen.

Bayern-Geschäftsführer Pesic nannte bei Magentasport die ersten zwei Wochen im Mai, vor dem Start dern Playoffs, als mögliche Ausweichtermine.

Veränderter Pokal-Modus

Wegen der Corona-Pandemie hatte die BBL den Pokal-Modus geändert und erweitert. 16 Teams nahmen an vier regionalen Qualifikationsturnieren teil. Nur Aufsteiger Chemnitz und Hamburg als schlechteste Mannschaft der abgelaufenen Saison, blieben außen vor. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Top-Four-Turnier.

red/dpa/sid | Stand: 17.04.2021, 15:15