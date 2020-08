Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt

Nach der Absage aller Playoff-Partien am Mittwoch wird es auch am Donnerstag keine Spiele geben. Das gab die Liga bekannt. "Wir hoffen, dass es Freitag oder Samstag weitergeht" , wurde NBA-Vizepräsident Mike Bass in einer Mitteilung zitiert. Am Donnerstagabend wird es laut Liga eine Videokonferenz geben.

Einige Profis, Vertreter der 13 in den Play-offs verbliebenen Klubs und der Spielergewerkschaft NBPA, Liga-Offizielle sowie die NBA-Legende Michael Jordan werden daran teilnehmen. Der Besitzer der Charlotte Hornets ist Vorsitzender eines Ausschusses für Arbeitsangelegenheiten.

Kritik von Trump, positive Reaktion von Biden

US-Präsident Donald Trump kritisierte das Vorgehen der NBA. Die Liga sei so etwas "wie eine politische Organisation geworden", sagte Trump, "und das ist keine gute Sache." Sein Herausforder bei der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, hatte dagegen positiv reagiert. Die Spieler hätten ihre Bühne "für das Gute genutzt".

Drei Viertelfinalspiele verschoben

Das erste Viertelfinale zwischen dem Meister Toronto Raptors und den Boston Celtics sowie die Achtelfinals Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers und Utah Jazz - Denver Nuggets.