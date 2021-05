Dallas kletterte durch den 125:124-Erfolg am Samstag (01.05.2021/Ortszeit) gegen die Washington Wizards in der Western Conference an den Los Angeles Lakers vorbei und auf den fünften Platz. Sowohl die Mavericks als auch die Lakers haben 36 Siege und 27 Niederlagen auf dem Konto. Die Wizards sind im Osten Zehnter und haben damit gute Aussichten, bei der Vorqualifikation zur Endrunde dabei zu sein.

Entscheidend war Luka Doncic, dem nach 21 Spielen wieder ein sogenanntes Triple-Double gelang. Das bedeutet, dass er mit seinen 31 Punkten, zwölf Rebounds und 20 Assists in drei statistischen Kategorien zweistellige Werte auflegte. Maximilian Kleber erzielte bei den Mavericks 17 Punkte.

Playoffs: 16 Teams ab 22. Mai dabei

Die jeweils ersten sechs der Tabellen im Westen und im Osten erreichen direkt die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn berechtigen zur Teilnahme an der Vorqualifikation, aus der im Osten und Westen jeweils zwei weitere Playoff-Teams ermittelt werden.

Die Playoffs mit insgesamt 16 Teams beginnen am 22. Mai und werden bis in die Finalserie im Format "Best of seven" gespielt. Das letzte Finalspiel soll spätestens am 22. Julin ausgetragen werden.