Basketball: Freiburg und Rheinland Lions stehen im Finale

Für die Freiburgerinnen ist es nach 2011 die zweite Teilnahme an der Finalserie. "Wir freuen uns alle riesig. Die Glückshormone fließen nur so" , sagte Trainer Harald Janson nach dem 93:91-Sieg in Keltern.

Die Entscheidung fiel in den letzten Sekunden - nach einem vergebenen Drei-Punkte-Wurf der Freiburgerinnen beim Stand von 91:91 hatte Keltern die Chance auf den Sieg. Nach einem Fehlpass in der Offensive sorgten dann aber die Eisvögel für die Entscheidung - und hinterließen geschockte Titelverteidigerinnen.

Die erste Partie in der Best-of-three-Serie hatten die Eisvögel mit 77:74 für sich entschieden.

Aufsteiger Rheinland Lions gleich im Finale

Der Aufsteiger und Tabellenerste nach der Hauptrunde,m Rheinland Lions aus Bergisch Gladbach, setzte sich ebenfalls mit 2:0 Erfolgen im Halbfinale gegen Osnabrück durch. Die entscheidende Partie am Samstag gewannen die Lions mit 62:56 in Osnabrück.

Die Finalserie startet am kommenden Freitag (22. April) im Modus "Best-of-five". Zunächst haben die Rheinland Lions Heimrecht.