Das Euroleague-Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern am Freitagabend (09.04.2021) ist nicht viel mehr als ein Schaulaufen. Beide Teams sind vor dem letzten Spiel der regulären Saison bereits für die Playoffs qualifiziert, Barcelona sogar als Hauptrundenerster. Dennoch ist die Partie im Palau Blaugrana schlagartig in den Fokus vieler Basketball-Fans gerückt, denn die Katalanen haben das Comeback einer echten Legende angekündigt: Pau Gasol, zweifacher NBA-Champion, sechsmaliger Allstar und zweitbester europäischer Schütze hinter Dirk Nowitzki in der besten Basketball-Liga der Welt, soll erstmals wieder für Barca, seinen Heimatverein, auf dem Parkett stehen.

1226 Spiele in der NBA, zwei Meisterschaften mit den Lakers

Die letzte Partie im Barca-Dress hatte Gasol im Jahr 2001 bestritten, an seiner Seite spielte damals unter anderem Sarunas Jasikevicius, der aktuelle Barca-Coach. Im Alter von 20 Jahren wechselte Gasol, geboren im berühmten Jugendstil-Krankenhaus Sant Pau in Barcelona, in die NBA und wurde dort selbst zum Denkmal: Mit 1226 Einsätzen in der US-Profiliga, seine erfolgreichste Zeit hatte er bei den Los Angeles Lakers an der Seite von Kobe Bryant. Er gilt seit Jahren als enger Vertrauter der Familie. Vanessa Bryant, die Witwe des verstorbenen Lakers-Stars, ist Patentante von Gasols Tochter.

Seit 2019 nicht mehr in der NBA im Einsatz

Nach einer Knöchelverletzung im Frühjahr 2019 mit anschließender Operation und Reha schien die Karriere des besten spanischen Basketballers schon beendet. Sein Vertrag in Portland, bei seinem letzten NBA-Klub, wurde im Herbst 2019 aufgelöst. Auch in der Nationalmannschaft hatte der langjährige Kapitän und dreimalige Europameister den Stab längst an seinen Bruder Marc abgegeben, der die Spanier vor zwei Jahren zum WM-Triumph führte.

Pau trat vor allem neben dem Parkett in Erscheinung, in seiner Rolle als Unicef-Botschafter. Er kümmert sich um seine Stiftung, die mit Hilfsprogrammen gegen schlechte Ernährung und Übergewicht bei Kindern aus ärmeren Verhältnissen kämpft.

Rückkehr nach Barcelona

Doch er wollte seine aktive Karriere nicht mit einer Verletzung beenden, sagte Gasol nun vor seinem Comeback. Schon im vergangenen Sommer war eine Rückkehr nach Barcelona im Gespräch, der Klub dementierte da noch Verhandlungen. Mitte März präsentierten die Katalanen dann doch stolz das zurückgekehrte Klub-Idol im Barca-Dress. Sein Vertrag soll bis zum Saisonende laufen. " Ich weiß um die Verantwortung, dieses Trikot zu tragen. Ich möchte der Mannschaft in den entscheidenden Wochen mit meiner Erfahrung helfen und werde alles dafür tun, damit sie Titel holt ", sagte Gasol bei seiner Vorstellung in Barcelona.

Comeback gegen den FC Bayern

Auch wenn der inzwischen 40-Jährige Gasol seit zwei Jahren kein Profispiel mehr bestritten hat und in spanischen Medien gemunkelt wurde, er wolle sich mit dem Barca-Engagement nur für einen Auftritt bei Olympia fit halten - für den Klub dürfte die Verpflichtung mehr sein als ein reiner Marketing-Coup. Coach Jasikevicius gilt als streng leistungsorientierter Coach, es ist schwer vorstellbar, dass er seinen Spielplan über den Haufen wirft, um Platz für eine Klub-Ikone zu machen.

Der Litauer hat dem Routinier erst einmal einige Wochen Zeit gegeben und ihn im Training herangeführt. Gegen den FC Bayern, so kündigte er an, soll Gasol nun die ersten Spielminuten bekommen. Mit seiner Erfahrung und seiner Umsicht, vor allem in der Defensive, kann der "Big Man" den Katalanen sicherlich auch bei Kurzeinsätzen helfen, wenn es in die entscheidende Phase der Saison geht.

" Es gibt so viel Respekt zwischen ihm, Barca und dem Coach ", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Duell bei Magentasport. " Gasol wäre niemals nach Barcelona kommen, wenn er nicht das Gefühl hätte, er könnte dem Klub helfen. "

Stand: 09.04.2021, 14:00