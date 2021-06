Deutsche Basketballer überzeugen gegen Tschechien

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl schlug zum Auftakt des Supercups in Hamburg am Freitagabend (18.06.2021) den WM -Sechsten Tschechien mit 95:62 und bestanden damit den ersten Härtetest vor der Olympia-Quali. Ausgerechnet der umstrittene Rückkehrer Joshiko Saibou war mit 20 Punkten der beste Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Andreas Obst kam auf 16 Punkte.

" Wir sind alle mit einer guten Einstellung zum Nationalteam gekommen, wir haben ein großes Ziel für diesen Sommer ", sagte Ulms Scharfschütze Obst.

Schröder kommt am Montag zum DBB-Team

NBA -Spielmacher Dennis Schröder, um dessen Ankunft es im Vorfeld ebenfalls Unklarheiten gab, fehlte beim Supercup-Auftakt, wird aber am Montag zum Team stoßen, wie DBB-Vize Armin Andres dann aber in der Halbzeitpause bei MagentaSport bestätigte.

Rödls Mannschaft, die in Split/Kroatien vom 29. Juni bis 4. Juli um ihre Olympia-Chance kämpfen wird, überzeugte mit großem Engagement und nutzte ihre physische Überlegenheit unter den Körben.

Bonga glänzt als Schröder-Ersatz

Gegen die unter anderem ohne ihren USA -Legionär Tomas Satoransky angetretenen Tschechen legte die deutsche Mannschaft einen starken Start hin. Isaac Bonga, der bei den Washington Wizards in der NBA zuletzt eher auf dem Flügel zum Einsatz kam, überzeugte als Spielmacher und Scorer. Der 21-Jährige erzielte in den ersten acht Minuten bei perfekter Wurfquote acht Punkte. Nach einem Dreier von Kapitän Robin Benzing zum 12:3 (5.) nahm Tschechien schon die erste Auszeit.

Doch das änderte nichts an der deutschen Dominanz, die im Laufe der Partie nicht abnahm. Unter den Körben waren Moritz Wagner und Johannes Voigtmann enorm präsent, Obst präsentierte sich enorm treffsicher aus der Distanz. Und auch Saibou spielte eine durchaus starke Rolle als Gestalter und Werfer einer überzeugenden deutschen Mannschaft.

DBB-Team jetzt gegen Tunesien und Italien

Die weiteren Gegner in Hamburg sind am Samstag Tunesien unter der Führung des früheren deutschen Nationaltrainers Dirk Bauermann und am Sonntag Italien, das gegen die Nordafrikaner am Freitag 82:56 gewann. Der Supercup ist der erste Formcheck mit Blick auf das schwierige Vorhaben, doch noch das Ticket für Tokio zu lösen. Danach geht es in Heidelberg weiter, wo sich die DBB-Auswahl am kommenden Donnerstag dann mit Schröder den letzten Feinschliff für die Olympia-Qualifikation holen will.

Wirbel um Saibou-Nominierung

Die Vorzeichen waren alles andere als ideal, zuletzt beherrschten die Nebengeräusche die Schlagzeilen - was vor allem mit zwei Namen zusammenhing: Schröder und Saibou. Beim Spielmacher und Anführer Schröder blieb zunächst unklar, wann er zum Team stoßen kann. Wichtige Zeit, um taktische Konzepte einzustudieren und sich als Team zusammenzufinden, ging verloren.

Rund um Saibou erhitzten sich die Gemüter noch mehr. Der 31-Jährige war nach fragwürdigen Auftritten und kruden Äußerungen in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr von den Telekom Baskets Bonn entlassen worden. Nun wurde er von Rödl aufgrund personeller Knappheit wieder berufen - was in weiten Teilen der Szene kritisch aufgenommen wurde.

Stand: 18.06.2021, 22:30