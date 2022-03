MLB - Tarifverhandlungen gescheitert, Saisonstart geplatzt

Wie MLB-Chef Rob Manfred am Dienstagabend (01.03.2022, Ortszeit) bestätigte, wird die Saison in der Baseball-Profiliga nicht zum geplanten Termin am 31. März beginnen. Zuvor waren mehrtätige Verhandlungen zwischen Vertretern der besten Baseball-Liga der Welt und der Spielergewerkschaft gescheitert.

Die Spielergewerkschaft MLBPA hatte den Vorschlag der Liga bis zur gesetzten Frist um 17 Uhr Ortszeit am Montag nicht angenommen. Mindestens die ersten beiden Spieltage der Saison sind von dem Lockout betroffen.

ESPN: Forderungen von Spielern und MLB weit auseinander

"Wir sind nicht in der Lage, die ersten beiden Serien der regulären Saison zu spielen, diese Spiele sind offiziell abgesagt", sagte Manfred. Wie ESPN berichtet, liegen Spieler und Teams in ihren Forderungen und Wünschen weit auseinander.

In dem Streit geht es unter anderem um die Bezahlung von Spielern, die Höhe einer "Luxury Tax" bei Überschreiten der Gehaltsobergrenze und die Anzahl der Teams in den Playoffs.

Erster Lockout seit 27 Jahren

Seit dem 1. Dezember befindet sich die MLB im ersten Lockout seit 1994/95. Damals fielen wegen des Tarifstreits zum ersten und einzigen Mal in der mehr als 100-jährigen Geschichte der MLB die gesamten Playoffs inklusive World Series aus, während der beiden betroffenen Saisons 1994 und 1995 wurden fast 1000 Spiele abgesagt.

