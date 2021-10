World Series der MLB - Atlanta Braves gehen gegen Houston Astros in Führung

Gegen die Houston Astros gab es am Freitag (29.10.2021/Ortszeit) ein 2:0. In der Serie führen die Braves nun 2:1. Zum Titelgewinn braucht es vier Siege. Die beiden kommenden Spiele sind ebenfalls in Atlanta. Das nächste ist bereits am Samstagabend (Ortszeit).

Bei Schmuddelwetter mit anhaltendem Regen ließen die Braves erst im achten Inning den ersten Hit der Astros zu. In Punkte ummünzen konnten die Gäste den Treffer aber nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Atlanta Braves holten die Meisterschaft bislang drei Mal, zuletzt 1995. Für die Astros war der Titel 2017 der bislang einzige in der World Series. Trotz eines nachgewiesenen Betrugs durfte das Team die Meisterschaft behalten.