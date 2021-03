Baseball - MLB startet trotz Warnungen mit vollen Stadien

Joe Biden wurde deutlich. "Wir befinden uns mit dem Virus in einem Rennen um Leben und Tod" , sagte der US -Präsident am Montag (29.03.2021) besorgt. Angesichts der "hart erkämpften Fortschritte" der vergangenen Wochen drängte Biden die Bundesstaaten, die vielerorts umgesetzten Corona-Lockerungen zu stoppen.

Doch die Warnungen des mächtigsten Mannes der Welt werden wohl wenig ausrichten, wenn am Donnerstag die 30 Teams der Major League Baseball (MLB) vor Tausenden Stadionbesuchern in die neue Saison starten werden.

Saison mit 162 Spielen pro Klub geplant

Nach der Sprint-Saison mit 60 Spielen, die 2020 nicht einmal zehn Wochen gedauert hatte, plant die MLB wieder mit 162 Begegnungen für die Klubs in der Regular Season.

Wie schon bei der World Series im Oktober in Arlington/Texas, als die Los Angeles Dodgers gegen die Tampa Bay Rays in sechs Spielen vor je 11.000 Zuschauern triumphierten, sind Fans in den "Ballparks" zugelassen.

Texas Rangers lassen volles Stadion zu

Bei den Detroit Tigers etwa 1.000, die New York Yankees öffnen für 11.000 Zuschauer und die Texas Rangers im Globe Life Park stellen sogar die volle Kapazität von 40.300 Plätzen zur Verfügung. Die Bundesstaaten entscheiden selbst über Lockerungen, Texas hatte diesbezügliche Einschränkungen zu Monatsbeginn aufgehoben.

Impfnachweis oder negativer Test