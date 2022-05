Badminton-WM: Deutsches Männer-Team vorzeitig ausgeschieden

Das Team von Chef-Bundestrainer Detlef Poste unterlag Taiwan mit 0:5. Deutschland musste verletzungsbedingt wieder auf den Doppel-Europameister Mark Lamsfuß verzichten.

Die Partie gegen die Asiaten war umkämpfter, als es das Ergebnis ausdrückt. Vier der fünf Spiele gingen in den dritten Satz. Der deutsche Meister Kai Schäfer (Fun-Ball Dortelweil) wehrte sich 86 Minuten gegen Wang Tzu-Wei, ehe er das Spiel mit 21:15, 18:21, 16:21 verlor.

Auch Max Weißkirchen und Samuel Hsiao brachten in den Einzeln ihre Gegner aus Taiwan in den Entscheidungssatz, ohne dass am Ende etwas Zählbares heraussprang. Nach der Auftaktniederlage gegen Indien haben die Deutschen keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Frauen verlieren gegen Japan

Die deutschen Frauen waren am Sonntag mit einem 0:5 gegen Vizeweltmeister Japan in den Uber Cup gestartet. Zweiter Gegner ist Indonesien am Dienstag, danach geht es gegen Frankreich.

Lamsfuß, EM-Champion im Doppel und Mixed, kam nicht zum Einsatz, seine Partnerin Isabel Lohau fehlte erkrankt. Beide hatten zuletzt in Madrid triumphiert und waren anschließend von den Athletinnen und Athleten der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu den Sportlern des Monats April gewählt worden.

Beide Mannschaften des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) waren als Außenseiter in ihre Gruppen gestartet.

Quelle: dpa