Eisschnelllauf-Weltcup - das 10.000-m-Rennen im Livestream

07.12.2018 | 55:00 Min. | Verfügbar bis 09.12.2018 | Das Erste

Der lange Riemen bei den Eisschnellläufern steht an. Wie kann sich Patrick Beckert beim Weltcup in Polen präsentieren? Am Sonntag, 9.12., sehen Sie ab 15.45 hier den Wettkampf im Livestream.