Werder gegen HSV - Nordderbys mit vollem Körpereinsatz

Sportschau. . 02:02 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Am Samstagabend treffen Werder Bremen und der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Ein Blick in die Historie des Nordderbys.