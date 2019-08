Turnen: Elisabeth Seitz strebt nach Gold

Nach ihrer Bronzemedaille bei der WM 2018 in Doha will die Stuttgarterin Elisabeth Seitz bei ihrer Heim-WM in Fabian Hambüchens Fußstapfen treten, der 2007 seine erste Goldmedaille holte - ebenfalls in Stuttgart.