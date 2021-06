Türkei: Enttäuschung über Aus der Nationalmannschaft

Die türkische Nationalmannschaft konnte bei der EURO 2020 die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen - die "Ay-Yildizlilar" verlor alle drei Gruppenspiele und schied mit nur einem geschossenen Tor frühzeitig aus dem Turnier aus. In Istanbul hält sich die Enttäuschung über das EM-Aus in Grenzen.