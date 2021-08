Video: Para-Badmintonspielerin Seibert: "Ein Traum wird wahr"

Morgenmagazin. . 01:44 Min. . Das Erste.

Bei den Paralympics 2021 in Tokio zählt Para-Badminton erstmals zum Wettkampfprogramm. Die mehrfache Welt- und Europameisterin Katrin Seibert tritt für die deutsche Mannschaft an. Für sie geht ein Traum in Erfüllung. | video