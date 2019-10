Video: Handball-Länderspiel: Deutschland gegen Kroatien

Sportschau. . 02:00:00 Std. . Das Erste.

Sehen Sie hier das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Kroatien am "Tag des Handballs" im Livestream. Los geht es in der Arena in Hannover am Samstag (26. Oktober) um 17:30 Uhr. | video