Julius Kühn - der Lichtblick im bisher schwachen DHB-Team

Mittagsmagazin. . 02:42 Min. . Verfügbar bis 16.01.2021. Das Erste.

Nach einer durchwachsenen Vorrunde in Trondheim möchten die deutschen Handballer in der Hauptrunde zeigen, was sie können. Julius Kühn glänzte besonders im letzten Spiel und ist der Hoffnungsträger gegen Weißrussland.