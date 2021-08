Jesse Owens - Der Held der Olympischen Spiele von Berlin 1936

Bei seinem Sieg über die 100 Meter am 3. August 1936 während der Olympischen Spiele in Berlin läuft sich Jesse Owens in die Herzen des Publikums und trifft Adolf Hitler bis ins Mark. Die vier Goldmedaillen des US-Amerikaners widerlegten Hitlers Theorie von der „Überlegenheit der weißen Rasse“.