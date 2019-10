Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball - Dortmund gewinnt Bundesliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Gladbach durch Tor von Reus 1:0, Bayern kommen in Augsburg nicht über 2:2 hinaus / Zweitligist St. Pauli unterliegt Darmstadt 0:1 / Handball - Kiel feiert in der Championsleague vierten Sieg im fünften Spiel / Bahnrad - EM-Silber und Bronze für Weinstein und Groß in der 4000Meter-Einerverfolgung / Tennis - Görges in Luxemburg im Finale / Rugby - Neuseeland und England als erste Teams im WM-Halbfinale. | audio