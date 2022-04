Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball - Bundesliga: Freiburg gewinnt Topspiel in Hoffenheim 4:3 und liegt auf Championsleague-Platz 4 / Bochum feiert mit 4:3-Sieg in Dortmund Klassenerhalt, Bayern verlieren 1:3 in Mainz / Fußball - 2. Liga: HSV nach 4:0 in Ingolstadt Tabellendritter / Tennis - Oscar Otte im Halbfinale von München augeschieden, Doppel Krawietz/Mies im Finale. | audio