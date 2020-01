Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:29 Min. . Verfügbar bis 02.01.2021. Das Erste.

Die Vierschanzentournee ist am Freitag zu Gast in Innsbruck mit der Qualifikation. In der englischen Premiere League gewinnt der FC Liverpool auch gegen Sheffield United. Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim AC Mailand.