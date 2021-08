Die 3. Etappe der Deutschland-Tour 2021

Video: Deutschland-Tour 2021 startet mit reichlich Prominenz

Nach fast 700 Tagen des Wartens geht am Donnerstag die nächste Ausgabe der Deutschland-Tour los. Das viertägige Radsport-Event startet in Stralsund an der Ostsee und endet in Nürnberg - mit dabei ist viel Radsport-Prominenz. | video