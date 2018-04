DHB-Team - Neuanfang mit Spaß und Geschlossenheit

Die deutschen Handballer starteten nach der verkorksten Europameisterschaft in Kroatien am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg gegen Serbien. Am Samstag (07.04.) testet die DHB-Elf erneut gegen die Serben. Sehen Sie die Partie live im Ersten ab 14.25 Uhr.