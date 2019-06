Coole Events, tolle Kulisse - Auftakt der Ruhrgames

Skateboard, BMX, Speedklettern oder Stabhochsprung, Judo und Tischtennis - mehr als 6.000 vorwiegend junge Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Ruhrgames teil. Die Kulisse ist beeindruckend: das ehemalige Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich, das sich im Landschaftspark Nord befindet. Leider meinte es das Wetter am Auftakttag nicht mit allen Sportarten gut.