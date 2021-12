Audio: Handball-WM: Deutsche DHB-Frauen mit Auftaktsieg gegen Tschechien

Sportschau. . 01:09 Min. . ARD. Von Thorsten vom Wege.

Die deutsche DHB-Auswahl der Frauen startete mit einem souveränen Auftaktsieg gegen Tschechien in die Vorrunde der Handball-WM in Spanien. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener auf die Slowakei. | audio