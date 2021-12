Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . ARD.

Fußball-Europa League: Frankfurt schafft Gruppensieg, Leverkusen verliert in Budapest+++Conference-League: Union Berlin scheidet aus+++Olympia: UN-Generalsekretär Guterres nimmt an Eröffnung der Winterspielen in Peking teil | audio