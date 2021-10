Video: Sportschau Thema: Mariama Jamanka - Im Tunnel

Sportschau. . 04:45 Min. . Das Erste.

Mariama Jamanka wurde bei den Winterspielen 2018 in Südkorea Olympiasiegerin im Zweierbob. Vor den Winterspielen im kommenden Jahr äußert Jamanka Kritik an der Vergabe der Spiele nach Peking. Ein Boykott kommt für die 31-Jährige trotzdem nicht in Frage. Die ganze "Sportschau Thema"-Sendung ("Milliarden statt Moral") findet ihr in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. | video