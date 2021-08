Abwehr-Schwachstelle beim BVB

Video: Paralympics - Barrierefrei, aber mit Hürden

Sportschau. . 01:54 Min. . Das Erste.

Gerade sind die olympischen Spiele in Tokio vorbei, schon fängt das nächste sportliche Großereignis in der Hauptstadt Japans an. Die Paralympics 2021 stehen an - auch hier spielt die pandemische Lage eine Rolle. | video