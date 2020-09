Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:58 Min. . ARD.

Tennis - Alexander Zverev steht im Finale der US Open, Laura Siegemund gewinnt Doppel-Wettbewerb in New York / Fußball - DFB-Pokal: Hertha BSC ausgeschieden, Mainz 05 steht in der 2. Runde / Pokalspiel zwischen Schalke und Schweinfurt wegen Rechtsstreits abgesetzt. | audio