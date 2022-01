Wintertransferfenster ist geschlossen

Audio: Sportschau in 100 Sekunden 31.01

Sportschau 100 Sekunden. . 01:51 Min. . ARD.

Denis Zakaria Wechsel zu Juventus Turin perfekt+++ Rückkehr von Christian Eriksen in den Profifußball+++ Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und der 1. FC Köln wollen die Zuschauer Beschränkungen in den Fußball Stadien in einem Eilverfahren gerichtlich überprüfen lassen | audio