München bleibt wohl Spielort der EURO 2020

Sportschau. . 00:36 Min. . Verfügbar bis 22.04.2022. ARD. Von Till Krause.

Nach Sportschau-Informationen sollen drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft in München ausgetragen werden. Das Viertelfinale könnte jedoch in eine andere Stadt verlegt werden. Am Freitag wird es eine endgültige Entscheidung über die Spielorte der EURO 2020 geben.