Audio: Fürth kommt unter die Räder: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:26 Min. . ARD. Von Oliver Tubenauer ;Christian Klug.

Obwohl es zunächst vielversprechend angefangen hat für das Kleeblatt, so muss sich der Tabellenletzte am Ende dennoch mit 1:6 gegn RB Leipzig geschlagen geben. Die effizienten Bullen dagegen dürfen jubeln und präsentierten bei der Gala in Franken zudem sechs unterschiedliche Torschützen. | audio