Deutsche verpassen Top Ten in Kranjska Gora

Video: Norwegen dominiert Mixed-Staffel - Deutschland früh abgeschlagen

Sportschau. . 01:42 Min. . Das Erste.

Die deutsche Mixed-Staffel hat ihre Podestchancen beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto am Schießstand vergeben. Das norwegische Team zeigte sich hingegen treffsicher sowie gewohnt stark in der Loipe und gewann mit 1:08,7 Minuten Vorsprung vor Italien. | video