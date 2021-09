Bayern schlägt Fürth in Unterzahl: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:45 Min. . Verfügbar bis 24.09.2022. ARD. Von Phillipp Eger /Andre Siems.

Greuther Fürth spielt gegen die Bayern lange gut mit, kann aber auch in Überzahl den Rekordmeister nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Am Ende gewinnen die Münchner mit 3:1 in Fürth.