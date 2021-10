Unicorns wollen das Triple

Die Erfolgsgeschichte der Schwäbisch Hall Unicorns beginnt vor genau zehn Jahren. Am 8. Oktober 2010 ziehen die Haller zum ersten Mal in den German Bowl ein und dürfen nach einem spektakulären 48:44-Sieg gegen die Kiel Baltic Hurricanes ihren ersten Titel feiern.

Am Samstag in Frankfurt bestreiten die Unicorns bereits ihr neuntes Finale - das siebte in Folge.

Historischer Triple-Sieg vor Augen

Und dieses Jahr könnte den Hallern der ganz große Wurf gelingen: Nachdem die Unicorns in dieser Saison bereits die Südmeisterschaft in der GFL (German Football League) und den Gewinn der europäischen CEFL (Central European Football League) feiern durften, könnten sie sich mit einem Sieg gegen Dresden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple sichern.

"Das zeigt unsere Kontinuität. Das hat viel mit unserem Trainer-Team zu tun und dass wir Jahr für Jahr viele gleiche Leute haben", so Unicorns Trainer Jordan Neuman.

Ausfall der kompletten Saison 2020

Nach dem Ausfall der kompletten Spielzeit 2020 haben die Haller nun fast zwei Jahre auf das Finale hingearbeitet. Trainer Neuman zeigt sich mit dem Verlauf der Saison entsprechend zufrieden: "Das war absolut top, dieses Jahr, dass wir eigentlich eine ganze normale Saison gespielt haben. Es ist schon zwei Jahre her, seit unserem letzten German Bowl. Es war ein langer Weg, dieses Spiel nochmal zu erreichen."

Worst-Case-Szenario nach Halbfinal-Sieg

Im Halbfinale konnten sich die Haller im eigenen Stadion mit 28:18 gegen die Potsdam Royals durchsetzen. Den relativ souveränen Sieg mussten die Unicorns allerdings teuer bezahlen. Mit John Santiago (Running Back) und Alexander Haupert (Quaterback) verletzten sich zwei absolute Leistungsträger. Santiago fällt mit einem Kreuzbandriss für das Finale definitiv aus, bei Haupert (Knieverletzung) gibt es noch Hoffnung. Über seinen Einsatz wird wohl erst kurz vor Spielbeginn entschieden.

Quaterback-Ersatz aus Italien

Für den Fall, dass Quaterback Haupert am Samstag doch ausfällt, haben die Haller bereits vorgesorgt. Rechtzeitig konnten sie sich die Dienste des 25-jährigen Italoamerikaners Reilly Hennessey sichern. Ihm wurde bereits vor dem Stichtag am 31. Juli ein Spielerpass ausgestellt, um im Fall der Fälle auch spielberechtigt zu sein. Diese Vorsorgemaßnahmen treffen viele Vereine, um mögliche Verletzungen ihrer Leistungsträger kompensieren zu können. Auf der Position des Running Backs wurde nicht nachbesetzt. Hier hat Trainer Neuman bereits andere Optionen ausgelotet: "Wir haben genug Running Backs, die auf einem höheren Level spielen können. Jannis Fiedler und Sebastian Giel werden das gut schaffen. Sie sind unserer Leistungsträger auf der Running Back Position."

Finalgegner Dresden

Den Hallern werden am Samstag die Dresden Monarchs gegenüberstehen. Die "Königlichen" konnten sich mit einem eindrucksvollen 37:0-Heimsieg gegen die Saarland Hurricanes durchsetzen. Nicht nur aufgrund des deutlichen Halbfinal-Ergebnisses sind die Haller gewarnt: "Mitte der Saison haben sie sehr viele neue Spieler geholt und sind dadurch sogar noch stärker geworden", analysiert Schwäbisch Halls Coach Jordan Neuman. Für ihn stellt der Finalgegner aber eine untergeordnete Rolle dar: "Es ist egal, gegen wen wir spielen. Es ist egal ob es Braunschweig ist, oder Frankfurt oder Dresden. Jede Mannschaft die in den German Bowl einzieht, ist eine der besten Europas."

Empfang im Rathaus am Sonntag

Am Sonntag um 18:00 werden die Unicorns vom Haller Bürgermeister Daniel Bullinger empfangen. Auf dem Marktplatz findet die traditionelle Saisonabschlussfeier statt. "Ich hoffe, wir feiern", sagt Trainer Neuman zuversichtlich. Es wäre das erste Triple der Vereinsgeschichte.

SWR | Stand: 08.10.2021, 14:38