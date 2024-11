Football in der NFL Sieg in New York - Commanders um Coleman marschieren weiter Stand: 03.11.2024 22:03 Uhr

Die Washington Commanders bleiben in der NFL auf Erfolgskurs. Die Mannschaft um den deutschen Blocker Brandon Coleman bezwang auswärts die New York Giants.

Das Überraschungsteam der US-Football-Profiliga, bei dem Rookie-Quarterback Jayden Daniels wieder einmal überragte, gewann nach einer starken ersten Halbzeit mit 27:22. Der 23-Jährige, den die Commanders an Nummer zwei gedraftet haben, erzielte mit seinen Pässen einen Raumgewinn von insgesamt 208 Yards und zwei Touchdowns, außerdem erlief er 35 Yards. Daniels profitierte dabei vom starken Schutz von Coleman und Co., die Offensivlinie ließ keinen Sack des Gegners zu.

Mit einer Bilanz von 7:2-Siegen ist Washington auf dem besten Weg in die Playoffs und führt die Tabelle in der NFC East vor Titelkandidat Philadelphia Eagles an. Mit der gleichen Ausbeute wie die Commanders bleiben auch die Buffalo Bills, deren Ziel der erste Gewinn des Super Bowls in ihrer Klub-Geschichte ist, auf Kurs. Ein Field Goal aus 61 Yards fünf Sekunden vor Schluss sorgte für einen 30:27-Erfolg gegen die Miami Dolphins.

Ravens-Stars Jackson und Henry unaufhaltsam

Deutlich überzeugender war dagegen der Auftritt der Baltimore Ravens, die beim 41:10 gegen die Denver Broncos untermauerten, warum sie als die beste Offensivmannschaft der Liga gelten. Runningback Derrick Henry lief 106 Yards und erzielte zwei Touchdowns - MVP Lamar Jackson übertrumpfte dessen Performance aber noch mit 280 Yards (trotz nur 19 Würfen), drei Touchdowns und einem perfekten Passer-Rating (Berechnung einer Quarterback-Leistung anhand der Statistiken).

Die Ravens verbesserten sich dadurch auf 6:3-Siege und verbesserten ihre Aussichten auf die Playoffs. Die Pittsburgh Steelers, die die AFC North vor Baltimore anführen, haben in dieser Woche spielfrei.

Wilson-Touchdown verblüfft Rodgers bei Jets-Sieg

Am Donnerstag hatten bereits die New York Jets dank eines unglaublichen Touchdowns von Garrett Wilson nach fünf Niederlagen in Folge wieder ein Spiel gewonnen. Beim Stand von 10:7 für die Houston Texans zeigte der Wide Receiver seine ganze Klasse, als er einen hohen Pass von Rodgers über 26 Yards in der Endzone trotz guter Verteidigung akrobatisch und mit nur einer Hand fing - die Führung für sein Team, nachdem Wilson mit einem weiteren Touchdown zuvor bereits zum zwischenzeitlichen 7:7 ausgeglichen hatte.

Garrett Wilson verblüffte in der NFL mit diesem Touchdown-Catch.

"Ich dachte erst, ich hätte meinen Pass an eine gute Stelle geworfen - aber eigentlich habe ich für den Touchdown nicht viel gemacht" , sagte Rodgers. "Ihm ist ein unglaublicher Catch gelungen, das war eine ganz wichtige Aktion." Im Anschluss ließen die Jets nur noch ein Field Goal zu und gewannen schließlich mit 21:13 gegen die stark in die Saison gestarteten Texans.

Rodgers und Adams punkten wieder

Neben Wilson überzeugte vor allem Rodgers, der insgesamt 211 Yards und drei Touchdowns warf, einen davon auch zu Star-Neuzugang Davante Adams. Es war die insgesamt 69. Touchdown-Koproduktion der beiden in der NFL, zuvor hatten sie jahrelang bei den Green Bay Packers perfekt harmoniert.

Für die Jets war es der dritte Saisonsieg im neunten Spiel - für Interimscoach Jeff Ulbrich, der Anfang Oktober nach der Entlassung von Robert Saleh übernommen hatte, der erste.