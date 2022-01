Cincinnati weiter, aber mit Sorgen

Den Sprung in die K.o.-Runde schafften auch die Cincinnati Bengals, die in einem Herzschlagfinale dank eines Field Goals in letzter Sekunde den Super-Bowl-Favoriten Kansas City Chiefs mit 34:31 besiegten. Möglich jedoch, dass die Bengals diesen Sieg teuer bezahlen müssen: Quarterback Joe Burrow verletzte sich kurz vor Schluss am Knie. Sein Ausfall wäre wohl das Ende der Finalträume des Teams.

Mit den Buffalo Bills hat dagegen auch der Klub, der vor Saisonbeginn von den meisten Experten als Kandidat auf die Super-Bowl-Teilnahme am 13. Februar im kalifornischen Inglewood genannt wurde, den nächsten Schritt geschafft. Aufgrund des 29:15-Erfolgs gegen die Atlanta Falcons ist auch den Bills ein Platz in den Playoffs sicher.

Brown sorgt für Skandal im Brady-Team

Schon vor dem 17. Spieltag gehörte auch Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers zu den qualifizierten Teams für die entscheidende Phase der Saison. Am Sonntag konnte das Team um Star-Quarterback Brady auch das Spiel bei den New York Jets mit 28:24 gewinnen, doch die Schlagzeilen gehörten seinem Teamkollegen Antonio Brown.

Der Wide Receiver war im dritten Viertel so verärgert, dass er sein Trikot auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Bruce Arians ausgewechselt worden. Sein Mitspieler Mike Evans versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Den Fans auf der Tribüne warf Brown sein Hemd und seine Handschuhe zu. Mit nacktem Oberkörper ging er dann in die Kabine im MetLife Stadium. Nach dem Spiel verkündete Coach Arians: " Er ist nicht länger ein Buc. "

red/dpa/sid | Stand: 02.01.2022, 23:35