American Football

Ersatz-Quarterback Heinicke stark

Washington-Spielmacher Taylor Heinicke, der für den verletzten Quarterback Ryan Fitzpatrick spielte und erst zum dritten Mal in seiner Karriere von Beginn an auf dem Feld stand, führte sein Team zu einem starken Comeback im Schlussviertel. Heinicke warf über 336 Yards, brachte 34 seiner 36 Pässe an seine Mitspieler und sorgte für zwei Touchdowns. Sein erfolgreicher Pass in die Endzone auf Ricky Seals-Jones brachte Washington viereinhalb Minuten vor dem Ende in Führung.

Eine Interception brachte den Giants zwar zwischenzeitlich einen Vorteil, doch die zwei Minuten mit eigenem Ballbesitz zum Ende der Partie reichten Washington für die entscheidenden Punkte.

dpa/red | Stand: 17.09.2021, 07:45