NFL - Nächster Streich der Eagles Starkes Philadelphia behält weiter weiße Weste Stand: 30.10.2022 21:54 Uhr

Siebtes Spiel, siebter Sieg - die Philadelphia Eagles sind weiter das dominante Team der bisherigen NFL-Saison. Einen Rückschlag im Playoff-Rennen mussten die New York Jets hinnehmen.

Am Sonntag (30.10.2022) feierten die Philaldelphia Eagles im Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers einen ungefährdeten 35:13-Sieg. Dagegen gab es am 8. NFL-Spieltag für die New York Jets im Division-Duell mit den New England Patriots beim 17:22 eine empfindliche Niederlage.

Die Eagles konnten sich auch gegen Pittsburgh wieder auf ihr im bisherigen Saisonverlauf starkes Offensiv-Duo aus Quarterback Jalen Hurts und Wide Receiver A.J. Brown verlassen. Allein in Halbzeit eins fand Hurts gleich drei Mal seinen Lieblingsempfänger. In der zweiten Hälfte legte Hurts einen vierten Touchdown-Pass nach. Dadurch schraubten die Eagles ihre makellose Bilanz auf 7:0 Siege und bleiben das einzige ungeschlagene Team der Liga.

Schwacher Tag von Jets-Quarterback Wilson

Bei den Jets erwischte dagegen Quarterback Zach Wilson einen rabenschwarzen Tag. Dem 23-Jährigen unterliefen gleich drei folgenschwere Interceptions, die die New England Patriots im weiteren Verlauf in Punkte ummünzten und durch 22:17-Erfolg in der AFC-East-Division mit einer Bilanz von 4:4 wieder an den Jets (5:3) dran sind.

In derselben Gruppe holten die Miami Dolphins einen 31:27-Auswärtssieg bei den Detroit Lions. Dabei gingen die Dolphins noch mit einem Rückstand in das letzte Viertel. Ein kurzer Lauf und Pass von Quarterback Tua Tagovaiola auf Mike Gesicki 12 Sekunden vor Schluss sorgten aber noch für den fünften Saisonsieg Miamis.

Eine wahre Punkteschlacht lieferten sich die Dallas Cowboys und die Chicago Bears. Am Ende behielten die Texaner mit 49:29 deutlich die Oberhand und stehen jetzt bei einer Bilanz von 6:2. Running Back Tony Pollard gelangen dabei gleich drei Touchdowns. Den vierten Sieg im vierten Heimspiel durften die Minnesota Vikings feiern. K.J. Osborne sorgte beim 34:26 gegen die Arizona Cardinals im Schlussviertel für die Entscheidung.