Raiders bezwingen Ravens in spektakulärem NFL-Duell

Das Team um Quarterback Derek Carr erzielte die entscheidenden sechs Punkte zum 33:27 am Montagabend (Ortszeit) durch einen wunderschönen Touchdown-Pass über 31 Yards, nachdem die Partie zum Ende der regulären Spielzeit und in der Verlängerung gleich mehrere unerwartete Wendungen genommen hatte.

Für die Las Vegas Raiders war es der erste Heimsieg in der NFL vor ausverkauftem Haus im neuen Allegiant Stadium, in das in der vergangenen Saison wegen der Corona-Pandemie keine Fans gedurft hatten. "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben" , sagte Carr dem TV-Sender ESPN. "Dieses Spiel zu verlieren und so ins Bett gehen zu müssen, hätte weh getan."