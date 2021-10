Die Bucs hatten bei ihrem dritten Saisonsieg allerdings Glück, dass Patriots-Kicker Nick Folk in der letzten Spielminute mit einem Field-Goal-Versuch aus 56 Yards nur die linke Torstange traf. Erst 2:02 Minuten vor dem Ende waren die Buccaneers durch ein Field Goal in Führung gegangen. Die Patriots stehen zum ersten Mal seit 2001 bei nur einem Sieg nach vier Spielen.

Brady mit neuem NFL-Rekord bei Pass-Yards

Brady zeigte eine durchschnittliche Leistung, brachte nur 22 seiner 41 Passversuche zu einem Empfänger und warf keinen Touchdown-Pass. Dennoch stellte er einen neuen Rekord auf: Mit insgesamt 269 Yards übertraf er schon in der ersten Halbzeit die Bestmarke des vor der Saison zurückgetretenen Drew Brees, der in seiner Karriere insgesamt 80.358 Yards geworfen hatte. Brady steht nun bei 80.560 Yards und ist der Quarterback mit den meisten Pass-Yards in der NFL -Geschichte.

dpa/sid/red | Stand: 04.10.2021, 07:30