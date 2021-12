NFL: St. Brown schreibt deutsche Football-Geschichte

Beim überraschenden 30:12 seiner Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals sorgte der Wide Receiver nach einem Lauf über 37 Yards in die Endzone für das zwischenzeitliche 9:0. Die Lions können die Play-offs trotz des Erfolges nicht mehr erreichen.

Vor zwei Wochen hatte der Deutsch-Amerikaner im Spiel gegen die Minnesota Vikings den ersten Touchdown verbucht. Mit Ablauf der Uhr fing St. Brown einen Pass von Quarterback Jared Goff, Detroit gewann 29:27 und feierte den ersten Saisonsieg.



Vierter Deutscher in der Touchdown-Galerie

St. Brown war als viertem Spieler mit deutschem Pass ein Touchdown gelungen. Zuvor hatten sein älterer Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und der frühere NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück vollbracht. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants.

Colts mit großem Schritt Richtung Playoffs

Zuvor hatten die Indianapolis Colts einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Sie gewannen mit 27:17 gegen die New England Patriots mit dem deutschen Profi Jakob Johnson, die in der AFC East mit neun Siegen aus 14 Spielen weiter an der Spitze liegen. Die Colts sind Zweiter in der AFC-South-Division.

Schon nach dem ersten Viertel stand es 14:0 für die Colts. Bis zur Halbzeit kam noch ein Field Goal hinzu. Die Patriots meldeten sich im Schlussabschnitt zwar noch einmal zurück, konnten die Wende aber nicht mehr einleiten.