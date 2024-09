4. Spieltag der NFL Minnesota muss nach Blitzstart bei Green Bay zittern Stand: 29.09.2024 22:33 Uhr

Mit einem starken Quarterback Sam Darnold legten die Minnesota Vikings in der NFL bei den Green Bay Packers einen Blitzstart hin und und behielten am Ende doch nur mit etwas Glück ihre weiße Weste mit vier Siegen aus vier Spielen. Am Sonntag (29.09.2024) gewannen die Vikings mit 31:29 im Lambeau Field.

Minnesota-Quarterback Darnold lieferte in Halbzeit eins mit drei Touchdown-Pässen eine blitzsaubere Leistung ab. Minnesota führte mit 28:0, ehe die Packers kurz vor der Halbzeit zu ihren ersten Punkten kamen. Und dann kam die Zeit der Packers-Defensive und von Quarterback Jordan Love.

Innerhalb von knapp 90 Sekunden kam Green Bay im vierten Durchgang durch zwei Touchdown-Pässe von Love und dazu einer erfolgreichen Two-Point-Conversion statt eines Kicks auf 22:28 heran.

Erste Niederlage für die Steelers

Aber Kicker Will Reichard schraubte mit einem Field Goal Minnesotas Vorsprung wieder auf neun Punkte. 56 Sekunden vor Schluss brachte Love sein Team mit seinem vierten Touchdown-Pass zum 29:31 noch einmal nah heran. Die Vikings gaben den Ball danach aber nicht mehr her und feierten ihren vierten Sieg.

Ihre erste Saison-Niederlage kassierten dagegen die Pittsburgh Steelers. Bei den Indianapolis Colts kamen die Gäste nach einem 0:17-Rückstand durch einen Lauf von Quarterback Justin Fields in die Endzone und einem weiteren Touchdwon noch auf 24:27 heran - aber mehr war nicht drin.

Mayfield führt Tampa Bay zum klaren Sieg

Stark in der Offensive präsentierten sich die Tampa Bay Buccaneers. Angeführt von einem gut aufgelegten Quarterback Baker Mayfield (2 Touchdown-Pässe, 347 Pass-Yards) schlug das Team aus Florida die Philadelphia Eagles mit 33:16. Gleich mit dem ersten Spielzug schlugen die Gastgeber zu. Mayfield fand mit einem kurzen Pass Mike Evans, der mit seinem Catch die Führung besorgte und mit seinem 596. Karrierepunkt zum erfolgreichsten Scorer der Buccaneers-Geschichte aufstieg.

Kicker Koo lässt Falcons spät jubeln

Spannend machten es die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints. Erst zwei Sekunden vor Schluss entschied Kicker Younghoe Koo mit seinem vierten erfolgreichen Schuss der Partie das Spiel mit 26:24 zugunsten seiner Falcons, die damit genau wie die Saints eine Bilanz von 2:2 haben.

Ihren dritten Saisonsieg verpassten die New York Jets. Altstar Aaron Rodgers erwischte gegen die Denver Broncos nicht seinen besten Tag und so lag die Last auf den Schultern von Kicker Greg Zuerlein. Bis zum 9:10 hatte Zuerlein seine drei Field-Goal-Versuche verwandelt, aber ausgerechnet der letzte Kick aus 50 Yards ging daneben.

Dagegen durfte sich Denvers Rookie-Quarterback Bo Nix nicht nur über den ersten erfolgreichen Touchdown-Pass seiner Karriere, sondern auch über den zweiten Sieg in Folge freuen.

Dallas gewinnt (wie immer) gegen die Giants

Zum Auftakt des Spieltags hatten die Dallas Cowboys am Donnerstag ein defensiv geprägtes Spiel bei den New York Giants gewonnen. Das Team um Quarterback Dak Prescott hielt die Gastgeber ohne Touchdown und behielt mit 20:15 (14:9) die Oberhand. Damit fuhren die Cowboys gegen ihren siebten Sieg in Folge gegen die Giants ein.

Prescott gewann auch das Duell der Quarterbacks gegen New Yorks Daniel Jones. Dallas' Spielmacher warf zwei Touchdown-Pässe: im ersten Viertel über 15 Yards auf Rico Dowdle, im zweiten Durchgang über 55 Yards auf CeeDee Lamb. Damit gingen die Gäste mit 14:6 in Führung. In der zweiten Hälfte war Brandon Aubrey mit zwei Field Goals erfolgreich. Die Giants punkteten sogar nur durch Field Goalds.