Wildcard Weekend in der NFL Lamar Jackson führt Ravens gegen Pittsburgh zum Sieg Stand: 12.01.2025 09:03 Uhr

Angeführt von Star-Quarterback Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens die AFC Divisional Round der Playoffs in der NFL erreicht.

Die Ravens bezwangen die Pittsburgh Steelers mit 28:14, dabei glänzte auch Runningback Derrick Henry, der zwei Touchdowns erzielte und mit dem Ball häufiger lief, als Jackson Mitspieler durch Pässe suchte. "Das ist nur die erste Runde, wir müssen fokussiert bleiben" , sagte Jackson, der als Favorit für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison gilt.

Ravens jetzt gegen Bills oder Texans

Die Ravens gingen mit einem überlegenen 21:0 in die Pause und behielten auch danach zu jeder Zeit die Kontrolle über die Partie. Die Ravens kamen auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn durch Läufe, die Steelers um Quarterback Russell Wilson auf gerade mal 29 Yards.

In der Divisional-Round geht es für die Ravens entweder gegen die Buffalo Bills oder die Houston Texans. Die Bills bekommen es am Sonntag mit den Denver Broncos zu tun. Die Texans setzten sich im ersten Playoff-Spiel der Saison mit 32:12 gegen die Los Angeles Chargers durch.

Strouds Cleverness und starke Defense

Die Houston Texans profitierten dabei von der Cleverness und den Fähigkeiten ihres Quarterbacks C.J. Stroud und einer starken Abwehrleistung. Einen eigentlich schon verpatzten Spielzug kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Stroud mit einem weiten Pass in einen großen Raumgewinn.

58 Sekunden vor der Pause gingen die Gastgeber dank dieser Vorbereitung erstmals in der Partie in Führung - und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand, weil auch die Abwehr einen ganz starken Tag hatte. Sollten die Bills gegen die Broncos gewinnen, geht es für die Texans als nächstes gegen den Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs.

Texans schreiben Playoff-Geschichte

Sollten die Broncos überraschend gegen die Bills gewinnen, spielt Houston gegen die Ravens. Die Chiefs als bestes AFC-Team bekommen den Gegner mit der schlechteren Platzierung aus der Hauptrunde, die Broncos kamen auf Rang sieben, die Texans auf Rang vier.

Was zunächst wie das größte Problem der Texans wirkte, wurde im Laufe der Partie zum Grund der Niederlage für die Gäste aus Los Angeles: Die Ballverluste. Herbert beendete den Tag mit vier Fehlpässen, so viele wie noch nie zuvor in einem Spiel seiner Karriere. Eine Interception verwandelten die Texans in einen eigenen Touchdown - und blockten sogar einen Extra-Punkt-Versuch der Chargers für zwei eigene Punkte auf der anderen Seite. Das hatte es in der Geschichte der NFL-Playoffs noch nie gegeben.