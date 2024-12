Detroit besiegt Chicago Kansas in den NFL-Playoffs, Vikings jagen Detroit Stand: 01.12.2024 23:30 Uhr

Die Kansas City Chiefs haben als erstes Team der NFL die Playoffs erreicht. Auch die Minnesota Vikings jubelten und bleiben Detroit auf den Fersen.

Mit einer Interception in der letzten Minute gewannen die Vikings gegen die Arizona Cardinals. Das 23:22 war der fünfte Erfolg in Serie und der zehnte Sieg im zwölften Spiel. Damit bleiben die Vikings auch den Detroit Lions um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown auf den Fersen, die die NFC mit elf Siegen anführen.

Sam Damold kassiert fünf Sacks und glänzt dennoch

Quarterback Sam Darnold führte Minnesota mit 235 Yards und zwei Touchdowns zum Erfolg, obwohl er fünf teils harte Sacks einstecken musste. Das Spiel hatte außer Spannung zunächst wenig zu bieten, bis zur Pause konnte kein Team in die gegnerische Endzone vordringen.

In der zweiten Hälfte wurde es dann jedoch auch sportlich sehenswert: Beim Spielstand von 6:19 starteten die Vikings ihre Aufholjagd und gingen gut eine Minute vor Schluss erstmals in Führung. Die anschließende Interception durch Shaquill Griffin besiegelte das Comeback.

Lions verpflichten Jamal Adams

Die Lions haben sich derweil mit einem prominenten Neuzugang verstärkt. Wie die Franchise am Sonntag bekanntgab, stößt Safety Jamal Adams zum Team um Quarterback Jared Goff. Der dreimalige Pro-Bowler war zuletzt für die Tennessee Titans aufgelaufen, im Oktober aber auf eigenen Wunsch freigestellt worden.

Chiefs siegen mit grpßer Mühe

Zuvor hatten die Kansas City Chiefs mit einem sehr mühsam erkämpften Sieg haben die ihre Bilanz als bestes Team der NFL verteidigt. Gegen die Las Vegas Raiders, die zuvor sieben Partien in Serie verloren hatten, holte die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes ein knappes 19:17.

Kansas City Chiefs DeAndre Hopkins (8) behauptet den Ball gegen Jack Jones (Las Vegas Raiders , 18)

Den Sieg sicherte erst ein Fehler der Raiders, die Sekunden vor Schluss den Ball zu früh ins Spiel brachten und in der Folge an die Gastgeber aus Kansas City verloren.

Die Chiefs hatten im dritten Viertel noch 16:3 in Führung gelegen und fanden sich zu Beginn des Schlussviertels plötzlich mit 16:17 in Rückstand. Ein Field Goal von Kicker Matthew Wright brachte die Chiefs wieder in Führung und reichte am Ende für den elften Sieg im zwölften Spiel der Saison.

Chiefs sicher in den Playoffs

Die Chiefs haben damit auch rechnerisch die Teilnahme an den Play-offs sicher. Das Team will als erste Mannschaft der NFL-Geschichte den Super Bowl zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Mahomes verbuchte einen Touchdown-Pass und warf insgesamt für 306 Yards Raumgewinn. Für die Raiders überzeugte Quarterback Aidan O'Connell mit zwei Touchdown-Pässen und Würfen für 340 Yards Raumgewinn.

Overshown bringt Cowboys auf den Weg

Zuvor hatten nach genau 334 Tagen die Dallas Cowboys wieder ein Heimspiel in der NFL gewonnen. An Thanksgiving setzte sich das Team aus Texas mit 27:20 (13:10) gegen die New York Giants durch. Zu Saisonbeginn hatten die Cowboys in dieser Saison ihre ersten fünf Heimspiele der US-amerikanischen Football-Liga verloren.

Für das Highlight des Spiels sorgte Verteidiger DeMarvion Overshown: Mitte des zweiten Viertels fing er einen Passversuch von Giants-Quarterback Drew Lock ab, indem er mit einer Hand den Ball einmal in die Luft tippte, dann aufnahm und von 23 Yards in die Endzone lief. Overshown brachte die Cowboys mit 13:7 in Führung, diese gaben die Gastgeber nicht mehr ab.

New York Giants gegen die Dallas Cowboys

Im dritten Durchgang ließ Dallas zwei weitere Touchdowns folgen: Erst bediente Quarterback Cooper Rush per Kurzpassspiel Brandin Cooks, dann lief Rico Dowdle über vier Yards in die Endzone. Mit fünf Siegen und sieben Niederlagen rangieren die Cowboys weiterhin nur auf dem dritten Platz der NFC East. Die Giants werden mit erst zwei Siegen auf dem Konto sicher die Playoffs verpassen.

Green Bay Packers ohne Probleme gegen Miami Dolphins

Die Green Bay Packers fuhren durch einen 30:17 (24:3)-Heimerfolg gegen die Miami Dolphins ihren dritten Sieg nacheinander ein. Zwar bleiben die Packers mit einer Bilanz von neun Siegen und drei Niederlagen nur Dritter der NFC North, die erstplatzierten Detroit Lions um den deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown haben aber nur zwei Siege mehr auf dem Konto.

Am kommenden Donnerstag treffen die Packers und Lions im direkten Duell aufeinander. Zur Pause hatten sich die Packers eine 24:3-Führung gegen die Giants erspielt und dabei drei Touchdowns erzielt. Quarterback Jordan Love bediente zweimal per Passspiel Jayden Reed, zudem lief Josh Jacobs in die Endzone.

Detroit mit Zittersieg

Trotz eines gegen Ende schwächeren Auftritts siegen die Detroit Lions in der US-Football-Profiliga NFL weiter nach Belieben. Gegen die Chicago Bears gewann das Team um den deutschen Football-Profi Amon-Ra St. Brown an Thanksgiving 23:20 und machte damit den elften Erfolg in Serie perfekt.

Mit insgesamt elf Siegen aus zwölf Spielen stehen die Lions weiter an der Spitze der NFC und haben damit beste Aussichten auf das Heimrecht in den Playoffs. Quarterback Jared Goff warf zwei Touchdowns auf Tight End Sam LaPorta.

Auch die Defense mit einigen Fehlern

Die Bears, die nach der Pause aufdrehten, kamen durch Keenan Allen (2) und D.J. Moore zu Touchdowns. Für einen der Höhepunkte der Partie sorgte Wide Receiver Jameson Williams, der Bears-Gegenspieler Kevin Byard aus dem Sprint heraus komplett übersprang.

Insgesamt war die Leistung der Lions nicht so überzeugend wie bei den jüngsten Siegen gegen die Indianapolis Colts (24:6) und die Jacksonville Jaguars (52:6). Auch die zuletzt starke Defensive erlaubte sich gegen die Bears einige Fehler. In einem gegen Ende hin wilden Spiel retteten die Lions den Sieg aber noch über die Zeit.