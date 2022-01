Ein perfektes Spiel zum Playoff-Start

An Selbstvertrauen wird es den New Yorkern wohl nicht mangeln. In der Wild Card Round haben die Bills gegen die jahrelang übermächtigen New England Patriots nämlich ein perfektes Offensiv-Spiel hingelegt. Noch nie hat es ein Team in der NFL geschafft, sieben Drives in Folge mit einem Touchdown abzuschließen. Jede Ballbesitzphase wurde mit sechs, respektive sieben Punkten beendet. Bei Nummer acht kniete Allen in der "Victory Formation" ab und schickte den Divisions-Rivalen in die Off-Season. 47:17 gegen Bill Belichicks disziplinierte und sonst so schwer zu überwindende Defensive - eine Machtdemonstration.

Allen und Mahomes ziehen in die "Schlacht"

"Es wird ein Kampf, eine Schlacht" , fasst Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes die Aussichten auf das kommende Duell zusammen. Beide Spielmacher waren in der ersten Playoff-Runde mit fünf Touchdowns bereits in bestechender Form. Das erste direkte Duell der Saison in Woche fünf ging an Josh Allen. Insgesamt war die Saison von Allen solide, hatte aber auch seine Schwächephasen - genau wie bei Mahomes. Vergangene Spiele und Statistiken der Saison sind Makulatur. Zu erwarten ist ein Offensiv-Spektakel, bei dem Allen allerdings einen Trumph im Ärmel haben wird.

Bills mit der besten Defensive

Steht der Spielmacher nicht auf dem Feld, trägt die starke Defensive ihren Teil zum Erfolg bei. In der regulären Saison war der Verteidigungsverbund neben Allen der wichtigste Baustein. Kein Team hat durchschnittlich weniger Punkte (17), Yards (272,8) und First Downs (16,7) pro Spiel zugelassen. Kurios, aber bezeichnend für die mannschaftliche Geschlossenheit: Trotz dieser Zahlen wurde kein einziger Bills-Verteidiger für den Pro Bowl nominiert.