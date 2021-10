Kansas City Chiefs - zu früh für den Panik-Knopf

Es ist noch nicht lange her, da gelang Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs so gut wie alles. Leichtfüßig bahnte er sich seinen Pfad auf der Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn. Das Aushängeschild der US-amerikanischen Profilliga NFL wurde gelobt, sehr oft sogar.

Er war, so sah man das, einer, der das Unmögliche möglich macht. Einer, der selbst in aussichtsloser Situation den Spielzug am Leben hält und für ein Highlight sorgt. Eben einer, der kaum zu stoppen ist.

Doch nach fünf Spieltagen stehen die Chiefs mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf dem letzten Platz der AFC West. Die Frage ist nun: Ist die Mahomes-Magie bereits erloschen?

Statistisch nicht auf Top-Niveau

Der 26-Jährige verzeichnete bisher knapp 1.500 erworfene Yards, 16 Touchdowns bei sechs Interceptions. Es ist eine Statistik, auf die andere Quarterbacks in der NFL neidisch sind. Aber es ist auch noch nicht das Niveau, das man von Mahomes zuvor gewohnt war. Besonders die vergleichsweise hohe Zahl an Interceptions fällt auf.