NFL: Packers gewinnen gegen zuvor ungeschlagene Cardinals

Das Team um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers und Equanimeous St. Brown gewann 24:21 und hat nun wie die Cardinals sieben Siege aus acht Spielen. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown bekam auch wegen vieler Ausfälle von Kollegen so viel Spielzeit wie noch nie in dieser Football-Saison und zeigte eine gute Leistung.

"Das war ein sehr guter Sieg für uns" , sagte St. Brown der Deutschen Presse-Agentur. "Es war spannend bis zum Ende, aber wir haben es geschafft." Im 30. NFL-Spiel seiner Karriere fing der 25-Jährige in Glendale zwei wichtige Pässe über insgesamt zwölf Yards und leistete viel wertvolle Blockarbeit für seine Mitspieler. "Ich war sehr zufrieden. Ich habe gemacht, was ich musste, um zu gewinnen." Im Schlussviertel wurde St. Brown in der Endzone gefoult und so der Chance auf den zweiten Touchdown seiner NFL-Karriere beraubt.